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    • 09.07.2023 09:41
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    • 09.07.2023 09:41
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    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı? 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları! Altın kemeri kim kazandı?

    662. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri hakkında aramalar hız kazandı. Edirne'de düzenlenen 2023 Kırkpınar güreşleri için geri sayım sona erdi ve bugün son gün final müsabakaları başladı. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!

    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu?

    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleştiriliyor. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!

    662'nci geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemer sahibi olmak isteyen güreşçiler bugün çayıra çıktı. Altın kemer sahibi olan Başpehlivanlardan, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban ve Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final mücadeleleri bugün saat 12.30'da yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak.

    Birbirinden iddialı isimler er meydanında hünerlerlerini sergilerken günün en beklenmeyen sonucu Ali Gürbüz ve Özkan Yılmaz mücadelesinden geldi.

    Altın kemer sahibi olan Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a puanlama ile kaybederek er meydanına veda etti. Böylelikle çeyrek finalde mücadele edecek 8 isim belli oldu. Özkan Yılmaz, Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek adını çeyrek finale yazdıran diğer isimler oldu. Güreş severler ise altın kemer maçına odaklandı.

        KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

        662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları 9 Temmuz Pazar günü saat 12.30'da kura çekiminin ardından başlayacak. Er meydanındaki mücadeleler bugün akşam saat 17.00'de Başpehlivanların final karşılaşması ile son bulacak.

        KIRKPINAR ALTIN KEMER FİNALİ HANGİ KANALDA?

        662. Kırkpınar Yağlı Güreş finali TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Başpehlivanlık altın kemer mücadelesi öncesinde çeyrek final mücadeleleri saat 12.20'den itibaren TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLACAK

        9 Temmuz Pazar günü Saat 12.30'da Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından çeyrek final başlayacak. Çeyrek finalde daha önce Altın Kemer sahibi olan Başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı mücadele edecek. Çeyrek finale adını yazdıran diğer isimler ise Ali Gürbüz'ü yenen Özkan Yılmaz, K. Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek oldu.
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        Haberler Spor 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı? 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları! Altın kemeri kim kazandı?
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