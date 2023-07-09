662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı? 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları! Altın kemeri kim kazandı?

Birbirinden iddialı isimler er meydanında hünerlerlerini sergilerken günün en beklenmeyen sonucu Ali Gürbüz ve Özkan Yılmaz mücadelesinden geldi.

Altın kemer sahibi olan Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a puanlama ile kaybederek er meydanına veda etti. Böylelikle çeyrek finalde mücadele edecek 8 isim belli oldu. Özkan Yılmaz, Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek adını çeyrek finale yazdıran diğer isimler oldu. Güreş severler ise altın kemer maçına odaklandı.