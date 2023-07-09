662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı? 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları! Altın kemeri kim kazandı?

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleştiriliyor. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!
662'nci geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemer sahibi olmak isteyen güreşçiler bugün çayıra çıktı. Altın kemer sahibi olan Başpehlivanlardan, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban ve Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final mücadeleleri bugün saat 12.30'da yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak.
Birbirinden iddialı isimler er meydanında hünerlerlerini sergilerken günün en beklenmeyen sonucu Ali Gürbüz ve Özkan Yılmaz mücadelesinden geldi.
Altın kemer sahibi olan Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a puanlama ile kaybederek er meydanına veda etti. Böylelikle çeyrek finalde mücadele edecek 8 isim belli oldu. Özkan Yılmaz, Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek adını çeyrek finale yazdıran diğer isimler oldu. Güreş severler ise altın kemer maçına odaklandı.