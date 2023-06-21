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    • 21.06.2023 11:59
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    • 21.06.2023 11:59
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    GS ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA EXXEN CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu?

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi için beklenen gün geldi, çattı. Spor Toto Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girmeye hak kazandı. Bu kapsamda gözler rakibi için kuralara çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu? İşte kura sonuçları için gerekli detaylar...

    takvim.com.tr
    GS Şampiyonlar Ligi kura canlı izle!

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu? İşte detaylar...

    ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray'ın da içerisinde bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da yani bugün gerçekleşecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kuraya seri başı girerken Avrupa futbolunda fazla söz sahibi olamayan ülkelerin ekiplerinden biriyle eşleşecek. Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

    GALATASARAY'IN MUTEMEL RAKİPLERİ

    FK Žalgiris Vilnius (LTU) / FC Struga (MKD)

    Raków Czestochowa (POL) / FC Flora Tallinn (EST)

    NK Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera FC (LVA)

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakipleri henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından temsilcimizin rakipleri belli olacak. Tüm gelişimleri anlık olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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        Haberler Spor GS ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA EXXEN CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu?
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