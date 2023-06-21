GS ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA EXXEN CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray hangi takımla eşleşti? Rakibi kim oldu? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın da içerisinde bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da yani bugün gerçekleşecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kuraya seri başı girerken Avrupa futbolunda fazla söz sahibi olamayan ülkelerin ekiplerinden biriyle eşleşecek. Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUTEMEL RAKİPLERİ
FK Žalgiris Vilnius (LTU) / FC Struga (MKD)
Raków Czestochowa (POL) / FC Flora Tallinn (EST)
NK Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera FC (LVA)