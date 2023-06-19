Avrupa devinden yıldız futbolcu için sürpriz hamle: Fenerbahçeliler duyunca çılgına dönecek!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in kulüpteki geleceği, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin ilgisini çekmesi nedeniyle önümüzdeki sezon için belirsizliğini koruyor. Arda için birçok teklif geldi ve İtalya'dan merak uyandıran bir söylenti ortaya çıktı.