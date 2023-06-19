Avrupa devinden yıldız futbolcu için sürpriz hamle: Fenerbahçeliler duyunca çılgına dönecek!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in kulüpteki geleceği, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin ilgisini çekmesi nedeniyle önümüzdeki sezon için belirsizliğini koruyor. Arda için birçok teklif geldi ve İtalya'dan merak uyandıran bir söylenti ortaya çıktı.
SÜRPRİZ HAMLE!
Arda Güler, imzası için yapılan birçok teklifle futbol dünyasının büyük ilgi odağı oldu. Çeşitli kulüpler ilgi gösterirken, özellikle İtalya'dan Arda Güler'in Serie A devlerinden Milan'a olası bir transferle bağlantılı olduğuna dair ilginç bir söylenti ortaya çıktı.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Milan, Arda Güler'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde Milan'ın takıma geride bıraktığımız sezonun başında transfer edilen ve beklenen performanstan uzak kalan Charles De Katelaere'nin yerine Arda Güler'i transfer etmeyi istediği ifade edildi.