Kulübün gelirleri giderleri karşılamıyor! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 15 milyon Euro bulmalıyız

Trabzonspor'un ödemeleri olmasa 50-55 milyon Euro zarar olacaktı ve büyük bir kaos ile karşı karşıya kalacaktık. Şu ana kadar ne yaptık, sabaha kadar bu ödemeleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Ateşten gömlek olmaktan çıktı bu iş. Yönetici arkadaşlarım büyük bir zorluğa katlanarak bu işe girdi.