Kulübün gelirleri giderleri karşılamıyor! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 15 milyon Euro bulmalıyız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Trabzonspor'un gelirleri giderlerini karşılaşmıyor. Üzerine basarak vurguluyorum.
Trabzonspor'un ödemeleri olmasa 50-55 milyon Euro zarar olacaktı ve büyük bir kaos ile karşı karşıya kalacaktık. Şu ana kadar ne yaptık, sabaha kadar bu ödemeleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Ateşten gömlek olmaktan çıktı bu iş. Yönetici arkadaşlarım büyük bir zorluğa katlanarak bu işe girdi.
24 milyon Euro borç ödedik. Yaklaşık yarısı kulübümüze sponsorluk ve loca satışlarıyla kazandırıldı. Geri dönüşü olmayacak şekilde geri kalanı yönetici katkısıyla karşılandı. 17 milyon Euro'luk bir ödeme var, bayrama kadar bulmamız gereken 15 milyon Euro var ve karşılığı her geçen gün artıyor" dedi.