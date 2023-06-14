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    Kulübün gelirleri giderleri karşılamıyor! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 15 milyon Euro bulmalıyız

    Başkan Ertuğrul Doğan, “24 milyon Euro borç ödedik... 17 milyon Euro’luk bir ödeme var, bayrama kadar bulmamız gereken 15 milyon Euro var” diye konuştu.

    15 milyon Euro bulmalıyız

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Trabzonspor'un gelirleri giderlerini karşılaşmıyor. Üzerine basarak vurguluyorum.

    Trabzonspor'un ödemeleri olmasa 50-55 milyon Euro zarar olacaktı ve büyük bir kaos ile karşı karşıya kalacaktık. Şu ana kadar ne yaptık, sabaha kadar bu ödemeleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Ateşten gömlek olmaktan çıktı bu iş. Yönetici arkadaşlarım büyük bir zorluğa katlanarak bu işe girdi.

    24 milyon Euro borç ödedik. Yaklaşık yarısı kulübümüze sponsorluk ve loca satışlarıyla kazandırıldı. Geri dönüşü olmayacak şekilde geri kalanı yönetici katkısıyla karşılandı. 17 milyon Euro'luk bir ödeme var, bayrama kadar bulmamız gereken 15 milyon Euro var ve karşılığı her geçen gün artıyor" dedi.

        Doğan, "Orsic ilgilendiğimiz bir oyuncu ama şu an isteneni vermeyeceğiz. 4 milyon Euro isteniyor. Petkovic için de istenilen 4 milyon Euro'yu vermeyeceğiz. Trezeguet ve Bakasetas'ın ayrılma talebi yok. Bir transferi bitirdik iki transferi bitirme aşamasındayız. Bu isimleri açıklamayacağız" diye konuştu.



        DÜNYA ÜZERİNDE ÖRNEĞİ YOK!
        Doğan, forma lansmanıyla ilgili planlarını paylaştı. 24 Haziran'da tanıtımı gerçekleştireceklerini belirten Doğan, dünya üzerinde örneğine rastlanmamış bir planlama ile hazırlanan forma tanıtımının büyük bir heyecan yaratacağını dile getirdi.



        KARTAL PROJESİ BORCU İNDİRECEK
        Başkan Doğan, Kartal Projesi'nin Trabzonspor'un borcunun yarıya yarıya düşürebileceğini açıkladı. Bordo-Mavililer'in Başkanı Doğan, "Buradan rakam söylemeyeyim ama Trabzonspor'un borçlarının büyük bir bölümününün yarıya yakın bölümünü absorbe edeceğiz" diye konuştu.

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        Haberler Spor Kulübün gelirleri giderleri karşılamıyor! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 15 milyon Euro bulmalıyız
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