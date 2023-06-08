Pendikspor-Bodrumspor maçına az bir süre kala 11'ler açıklandı. Buna göre Pendikspor'da bu akşam Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem forma giyecek. İşte canlı maç izleme linki...
PENDİKSPOR-BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ
Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem
Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal
PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak.
PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/
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