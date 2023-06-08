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    • Spor
    • 08.06.2023 19:45
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    • 08.06.2023 20:03
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    PENDİKSPOR-BODRUMSPOR CANLI MAÇ İZLE! Bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    Pendikspor-Bodrumspor maçı bu akşam Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maça az bir süre kaldı. İşte Pendikspor-Bodrumspor maçı canlı, bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!

    PENDİKSPOR-BODRUMSPOR CANLI MAÇ İZLE!

    Pendikspor-Bodrumspor maçına az bir süre kala 11'ler açıklandı. Buna göre Pendikspor'da bu akşam Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem forma giyecek. İşte canlı maç izleme linki...

    PENDİKSPOR-BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ

    Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem

    Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal

    PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Pendikspor Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak.

    PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

    https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

    Yukarıdaki linki internet tarayıcınıza kopyalayarak maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
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    Haberler Spor PENDİKSPOR-BODRUMSPOR CANLI MAÇ İZLE! Bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!
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