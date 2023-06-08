Pendikspor-Bodrumspor maçına az bir süre kala 11'ler açıklandı. Buna göre Pendikspor'da bu akşam Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem forma giyecek. İşte canlı maç izleme linki...