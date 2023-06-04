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    • Spor
    • 04.06.2023 18:10
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    • 04.06.2023 18:41
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    Galatasaray - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! GS - FB derbi maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. Şampiyon Galatasaray, zaferini derbi galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Sezonu 2. sırada tamamlamak isteyen Sarı Lacivertliler ise kritik maçta kayıp yaşamak istemiyor. Taraftarlar merakla GS - FB derbi maçı için canlı izleme yollarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'de 37. hafta dev bir maçla kapanıyor. Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte maça dair tüm bilgiler...

    GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11'LER I VİDEO İZLE

    Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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    İLK 11'LER

    Galatasaray :Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.

    Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia.

        Büyük maçlarda Mauro Icardi farkı

        Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Şampiyonluğa önemli katkı veren Icardi, büyük maçları da boş geçmedi. 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 2, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 3 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alan Mauro Icardi, 21 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi'nin ayrıca 7 de asisti var.

        Jorge Jesus: Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın

        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları az da olsa devam ediyordu. Ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte rüya sona erdi. Şampiyonla deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da futbolcuların idmanda son derece moralsiz olması üzerine Jorge Jesus, takıma bir konuşma yaptı. Portekizli teknik adam, "Maalesef ligde hedefimize ulaşamadık. Artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın. Buna hakları var" ifadelerini kullandı.

        'Üzerimize düşeni yerine getireceğiz'

        Jesus, "Biri final olmak üzere iki maçımız kaldı. Galatasaray'ın bizi sahamızda yenmesi, belki de ligin gidişatını değiştirdi. Kutlama yapacak olan rakibimizi orada yenmek, ufak da olsa herkese teselli verebilir. Sonrasında Başakşehir ile Türkiye Kupası Finali oynayacağız. Bu kulüp uzun yıllardır kupa kaldıramadı. 11 Haziran'daki finalde buna son vereceğimize inanıyorum. Bu taraftara derbi galibiyeti ve Türkiye Kupası'nı borçluyuz. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.

        Okan Buruk'un 4.derbisi

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertlileri Kadıköy'de 3-0 mağlup ederken, Siyah-Beyazlılar'ı da Nef Stadyumu'nda 2-1'lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti. Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'yi yendi.

        Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldiler

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

        Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'ndaki 14. Fenerbahçe maçı olacak.

        Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 13 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi.

        Geride kalan 13 maçta Galatasaray'ın 13 golüne sarı-lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

        Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 9 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.

            Aslantepe'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

            2010-2011 Süper Lig
            18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

            2011-2012 Süper Lig
            07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

            2011-2012 Süper Lig Süper Final
            22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

            2012-2013 Süper Lig
            16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

            2013-2014 Süper Lig
            06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

            2014-2015 Süper Lig
            18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

            2015-2016 Süper Lig
            13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

            2016-2017 Süper Lig
            23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

            2017-2018 Süper Lig
            22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

            2018-2019 Süper Lig
            02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

            2019-2020 Süper Lig
            28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

            2020-2021 Süper Lig
            27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

            2021-2022 sezonu
            21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

            Beraberlikler ön planda

            Bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.
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            Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! GS - FB derbi maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!
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