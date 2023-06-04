Jorge Jesus: Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın

Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları az da olsa devam ediyordu. Ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte rüya sona erdi. Şampiyonla deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da futbolcuların idmanda son derece moralsiz olması üzerine Jorge Jesus, takıma bir konuşma yaptı. Portekizli teknik adam, "Maalesef ligde hedefimize ulaşamadık. Artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın. Buna hakları var" ifadelerini kullandı.

'Üzerimize düşeni yerine getireceğiz'

Jesus, "Biri final olmak üzere iki maçımız kaldı. Galatasaray'ın bizi sahamızda yenmesi, belki de ligin gidişatını değiştirdi. Kutlama yapacak olan rakibimizi orada yenmek, ufak da olsa herkese teselli verebilir. Sonrasında Başakşehir ile Türkiye Kupası Finali oynayacağız. Bu kulüp uzun yıllardır kupa kaldıramadı. 11 Haziran'daki finalde buna son vereceğimize inanıyorum. Bu taraftara derbi galibiyeti ve Türkiye Kupası'nı borçluyuz. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.

Okan Buruk'un 4.derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertlileri Kadıköy'de 3-0 mağlup ederken, Siyah-Beyazlılar'ı da Nef Stadyumu'nda 2-1'lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti. Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'yi yendi.