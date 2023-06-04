Süper Lig'de 37. hafta dev bir maçla kapanıyor. Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte maça dair tüm bilgiler...
GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11'LER I VİDEO İZLE
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İLK 11'LER
Galatasaray :Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia.