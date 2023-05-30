Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

Ev sahibi ekibin kaybetmesi halinde kümede kalma ihtimali bir hayli azalacak.

Giresunspor Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu...

İLK 11'LER



Giresunspor :

Trabzonspor : Uğurcan; Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı; Siopis; Visca, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet; Umut Bozok.

240 GÜNDÜR KAZANAMIYOR



Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.



SİFTAH PEŞİNDE



Karadeniz devi bu sezon seri galibiyet almakta zorlandı. Fırtına bugün 3 puan alarak sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmanın peşinde. Karadeniz ekibinde Denswil, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

4 OYUNCU KART SINIRINDA



Fırtına'da Giresun maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, forvet Umut Bozok, stoper Bartra ile ön libero Siopis, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde cumartesi günü Alanya maçında görev alamayacaklar.