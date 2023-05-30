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    • Spor
    • 30.05.2023 22:03
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    • 30.05.2023 22:29
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    KİM ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray şampiyon mu oldu son dakika? 30 Mayıs GS şampiyon oldu mu? ŞAMPİYONLUK SAYISI!

    Galatasaray şampiyon oldu. Son dakika Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Milyonlarca futbolsever internet arama motorlarında ''Bu senenin şampiyonu hangi takım? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? 30 Mayıs GS şampiyon oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    KİM ŞAMPİYON OLDU?

    Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu. Son dakika haberine göre; Sarı kırmızılılar, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    ŞAMPİYON KİM OLDU?

    Son dakika... Şampiyon Galatasaray oldu. MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 - Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    MAÇIN ÖZETİ

    51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

    63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

    73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

    78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

    89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.

        Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        MAÇ HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

        MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Hanousek), Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Dokanovic, Milson (Dk. 64 Beridze), Sowe

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 79 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Dubois), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Oliveira (Galatasaray), Dk. 16 Milson (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack, Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü)
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        Kara mizah
        Haberler Spor KİM ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray şampiyon mu oldu son dakika? 30 Mayıs GS şampiyon oldu mu? ŞAMPİYONLUK SAYISI!
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