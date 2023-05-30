Ankaragücü-Galatasaray canlı maç izleme ekranı, gündemde futbolseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Ankaragücü-Galatasaray maçı bugün Eryaman Stadı'nda oynanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibine Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki Ankaragücü - GS şampiyonluk maçı canlı, bedava kesintisiz şifresiz nasıl izlenir?
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU I VİDEO İZLE
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü : Gökhan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe.
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.
ANKARAGÜCÜ - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 20.00'de başlayaca. Şampiyonluk maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
ZANIOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK
MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.