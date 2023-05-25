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    • 25.05.2023 20:33
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    • 25.05.2023 20:34
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    Ankaragücü - Başakşehir | CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ilk finalist olmuştu. Sarı lacivertlilerin rakibi Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından belli olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı. Başkent ekibi dezavantajlı skoru lehine çevirip finale adını yazdırmak istiyor. Konuk Başakşehir ise Avrupa hedefi için finale çıkmak zorunda. Ankaragücü - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    Ankaragücü - Başakşehir | CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ilk finalist olmuştu. Sarı lacivertlilerin rakibi Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından belli olacak.

    İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı. Başkent ekibi dezavantajlı skoru lehine çevirip finale adını yazdırmak istiyor. Konuk Başakşehir ise Avrupa hedefi için finale çıkmak zorunda.

    Ankaragücü - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Dokanovic, Kitsiou, Hasan Ali, Diack, Milson, Beridze, Sowe

    Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo

    BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!

    Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemiyor.

    TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

    Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

    ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

    MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

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