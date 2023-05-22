Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef taraftarı önünde sahadan 3 puan ile ayrılmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez

F. Karagümrük :

BAKASETAS GERİ DÖNÜYOR



İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti. Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.



4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.