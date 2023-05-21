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    • Spor
    • 21.05.2023 08:03
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    • 21.05.2023 08:03
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    A Spor CANLI İZLE 📺 A SPOR HD canlı yayın izle - yayın akışı || 2023 A SPOR'da bugün neler var?

    A Spor canlı izle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor birçok programıyla en beğenilen kanallar arasında yer alıyor. Bu nedenle kanalı internet üzerinden izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte aspor canlı yayın linki...

    takvim.com.tr
    A Spor CANLI İZLE

    A Spor canlı izle en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Zengin yayın içeriği ile kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı olmaya devam ediyor.

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    A SPOR HAKKINDA

    A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.

        A SPOR FREKANSLAR

        FREKANS: 12053 Mhz
        SYMBOL RATE: 27500
        POLARİZASYON: H ( Yatay )
        FEC: 5/6

        DIGITURK: 88. kanal
        TİVİBU: 81. kanal
        D-SMART: 80. kanal
        KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal

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        Haberler Spor A Spor CANLI İZLE 📺 A SPOR HD canlı yayın izle - yayın akışı || 2023 A SPOR'da bugün neler var?
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