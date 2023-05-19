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    • Spor
    • 19.05.2023 15:29
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    • 19.05.2023 15:29
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    Batshuayi 12. golünü attı!

    Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

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