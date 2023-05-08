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    • Spor
    • 08.05.2023 19:49
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    • 08.05.2023 19:52
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    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE! GS - BFK Süper lig maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    Galatasaray - Başakşehir maçına dakikalar kala sporseverler internet arama motorlarında ''Galatasaray Başakşehir maçı canlı, şifreiz, kesintisiz nasıl izlenir?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçın 11'leri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek her iki takımın da 11'lerine haberimizde yer verdik. Maç bugün beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izleme linki! GS- BFK maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izleme seçeneği.

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izleme linki, şifresiz, kesintisiz, bedava, HD izleme ekranı maça az bir süre kala taraftarlar tarafından gündemde yoğun olarak araştırılır oldu. 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) oynanacak heyecanlı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı maç nasıl izlenir?

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Başakşehir : Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

    30. RANDEVU

    Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

    Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

        SON 10 MAÇ

        Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 8 kez gol sevinci yaşadı.

        FARKLI SKORLAR

        Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

        GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve 3-3 berabere ayrıldı.
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        Haberler Spor GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE! GS - BFK Süper lig maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!
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