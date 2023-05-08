Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izleme linki, şifresiz, kesintisiz, bedava, HD izleme ekranı maça az bir süre kala taraftarlar tarafından gündemde yoğun olarak araştırılır oldu. 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) oynanacak heyecanlı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı maç nasıl izlenir?
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Başakşehir : Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
30. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.