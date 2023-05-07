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    • 07.05.2023 18:01
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    • 07.05.2023 18:01
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    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan ile ayrılıp lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor. Ev sahibi ise küme düşmeme adına mutlak 3 puanla ayrılmanın peşinde. Giresunspor Fenerbahçe maçı öncesi Kanarya'nın 11'i belli oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

    Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan ile ayrılıp lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor. Ev sahibi ise küme düşmeme adına mutlak 3 puanla ayrılmanın peşinde.

    Giresunspor Fenerbahçe maçı öncesi Kanarya'nın 11'i belli oldu.

    İLK 11'LER

    Giresunspor : Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic.

    Fenerbahçe : İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

    15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET

    Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi. Ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup olduğu Giresun temsilcisi ile ligde daha önce 15 kez karşılaşan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 22 gol atıp 11 gol yedi. Sarı lacivertli ekip, Giresunspor ile ligde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, attığı 7 gole karşın kalesinde 4 gol gördü.

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