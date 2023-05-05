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    Kuntz bir yere gitmiyor

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz’un yerine Abdullah Avcı’nın göreve getirileceği iddiası için, “Hocamız görevinin başında. Bir yere gitmiyor” diye konuştu.

    Kuntz bir yere gitmiyor
    TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağına yönelik iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alman teknik adam ile yolların ayrılıp, göreve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin Büyükekşi, "Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Hocamız görevinin başında. Kendisiyle yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Stefan Kuntz yönetimindeki millilerimiz, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenerken sahasında da Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybetti. Millilerimiz 16 Haziran'da Letonya, 19 Haziran'da da Galler ile karşı karşıya gelecek. Kuntz'un sözleşmesi 2024'te bitiyor.
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