Başkan Doğan’dan stadyum hamlesi

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanların yanı sıra arazinin aktif olarak kullanabilmesi veya buraların kiraya verilebilmesi için stadyumun yıllık kiralanma sözleşmesinin feshi ve uzun soluklu bir kiralanma anlaşmasının yapılması gerekiyor.
Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, stadın 29 yıllığına kiralanması için hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'a forma da hediye eden Doğan, dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet edildi. Yasalara göre statlar kullanıcı kulüplere 1+1 yıllığına kiralanabiliyor.
Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, stadın 29 yıllığına kiralanması için hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'a forma da hediye eden Doğan, dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet edildi. Yasalara göre statlar kullanıcı kulüplere 1+1 yıllığına kiralanabiliyor.