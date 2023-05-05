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    Başkan Doğan’dan stadyum hamlesi

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şehre mitinge gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve stadın 29 yıllığına kiralanması için gerekli dosyayı sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan’ı bu konu hakkında külliyeye davet etti

    Başkan Doğan’dan stadyum hamlesi
    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanların yanı sıra arazinin aktif olarak kullanabilmesi veya buraların kiraya verilebilmesi için stadyumun yıllık kiralanma sözleşmesinin feshi ve uzun soluklu bir kiralanma anlaşmasının yapılması gerekiyor.

    Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, stadın 29 yıllığına kiralanması için hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'a forma da hediye eden Doğan, dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet edildi. Yasalara göre statlar kullanıcı kulüplere 1+1 yıllığına kiralanabiliyor.
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