Başakşehir avantajı kaptı

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Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın 43. dakikasında Başakşehirlidirekt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 90+5'te sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşanşutu savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0. Rövanş 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara Eryaman'da olacak.