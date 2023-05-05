Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başakşehir avantajı kaptı

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Ankaragücü’nü konuk etti. A Spor’daki maçta tek gol 90+5’te Figueiredo’dan geldi

    Başakşehir avantajı kaptı
    ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma A Spor'dan yayınlandı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın 43. dakikasında Başakşehirli Ahmed Touba direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 90+5'te sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0. Rövanş 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara Eryaman'da olacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Maskesini indireceğiz
    Haberler Spor Başakşehir avantajı kaptı
        loading
        SON DAKİKA