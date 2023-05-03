Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı 2023? Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı? ZTK final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın ardından bazı detaylar merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı 2023? Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı? İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır.
YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ!
Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR: (İLK YARI)
8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.
17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi.