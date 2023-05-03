Sivasspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - FB Türkiye Kupası maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! A SPOR ZTK CANLI YAYIN

KUPADA 6. RANDEVU



Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.