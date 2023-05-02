Beşiktaş analiz ekibinin derbi için 50 saatlik çalışması fark yarattı!

Derbide 60 kez topla buluşan Gedson, 32 iki mücadelenin 23'ünden galip çıktı. 8 kez top kazanan Siyah-Beyazlı futbolcu, rakiplerine de 7 kez çalım attı. 3 hava topundan 1'ini kazanan Gedson, Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini topladı.

Kara Kartal'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan ve Avrupa'dan çeşitli takımların transfer gündemine gelen 24 yaşındaki futbolcu için taraftarlar, "Süpermen Gedson" yorumlarını yaptı. Bu sezon toplam 32 maçta oynayan Gedson, 5 asist kaydetti.