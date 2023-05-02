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    Beşiktaş analiz ekibinin derbi için 50 saatlik çalışması fark yarattı!

    Beşiktaş analiz ekibi, G.Saray’ın duran toplardaki zaafı ve kaptırılan toplarla ilgili tüm verilerini Şenol Güneş’e sundu. Deneyimli hoca, tavsiyeleri dinleyip hedefi 12’den vurmayı bildi...

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    İşte zafer böyle geldi

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu kalan haftalara taşıdı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş, dev maçtaki hamleleri ve rakibin zaaflarını tespit etmesiyle beğeni toplarken, zaferin perde arkasında yaşananlar da gün yüzüne çıktı.



    5 GÜN VE 50 SAAT SÜREN ÇALIŞMA
    Beşiktaş'ın analiz ekibi, Galatasaray derbisi öncesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Lider Galatasaray ile oynadıkları maç öncesinde geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan ekip, bu raporunu teknik direktör Şenol Güneş'e sundu. 5 gün boyunca süren ve 50 saati bulan analizler, iç sahadaki kritik Galatasaray galibiyetine de çok önemli bir katkıda bulundu.



    DURAN TOP VE KAPTIRILAN TOPLAR
    Teknik ekibe sunulan söz konusu dosyadaki tavsiyelerde Galatasaray'ın duran toplardaki zaafına ve yarı sahasından çıkarken kaptırdığı toplara dikkat çekildi. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, analiz ekibinin tavsiyelerini dikkate aldı ve derbi öncesi detayları oyuncularıyla da paylaştı. 3-1 kazanılan derbi, Siyah-Beyazlı camiada büyük coşku oluşturdu. Öte yandan 70 yaşındaki çalıştırıcının, derbi için yapılan özel analizler sebebiyle ekibine de özel bir teşekkür ettiği öğrenildi.



    23 YIL SONRA EN İYİSİ
    Ligde son oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, puan ortalamasında da iyi bir oran yakaladı. Bu sezon toplam 22 kez Kartal'ın başında sahaya çıkan deneyimli hoca, maç başına 2.23 puan ortalaması yakaladı.

        Güneş bu maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş tarihinin en iyi 4. ortalamasını yakalayan Güneş, aynı zamanda 23 yıl sonra da en iyi performansa ulaştı. Zirvede 1959-60'da 2.47 puan ortalaması yakalayan Macar hoca Andras Kuttik, ikinci sırada 1999-00'de görev alan ve 2.29 puan alan Alman teknik adam Hans-Peter Briegel bulunuyor. İtalyan çalıştırıcı Sandro Puppo da 1960- 61 sezonunda 2.25 ortalama elde etti. Bu isimleri Kartal'ın mevcuthocası Şenol Güneş takip ediyor.



        WEGHORTS'U UNUTTURDU
        Hollandalı golcü Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesinin ardından Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, formda görüntüsüyle göz doldurdu. Kamerunlu, Kartal'da oynadığı 16 maçta 8 gol atan Weghorst'u unutturdu. Taraftar desteğini de arkasına alan Aboubakar, 12 maçta 8 gol ve 1 asist üretti. Öte yandan Africa Foot'ta, "Beşiktaş'ın en büyük kozu olan Aboubakar derbide de attı. O durdurulamıyor" denildi.



        ANTALYA MESAİSİ BUGÜN BAŞLAYACAK
        Derbi zaferiyle haftayı moralli kapatan Beşiktaş gözünü Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça dikti. Kartal bugün saat 18.15'te basına açık bir çalışma gerçekleştirecek.



            AMIR TARAFTARI AYAĞA KALDIRDI
            Konyaspor'dan transfer edilen Amir Hadziahmetovic, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk golünü Beşiktaş formasıyla attı. Boşnak futbolcunun attığı gol için ülkesinden Radio Sarajevo, "Hadziahmetovic derbide gol atarak 42 bin taraftarı ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.



            SÜPERMEN GEDSON
            Derbide 23 ikili mücadele kazanan, 10 pas arası yapıp 9 sahipsiz top kazanan Portekizli yıldız, insan üstü performansı ile gündem oldu. Taraftarlar Gedson için"Süpermen" yorumu yaptı.

            Dolmabahçe'de oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Galatasaray derbisinde Gedson Fernandes takımı adına fark oluşturan isimdi. Portekizli orta saha oyuncusu, eski takımına karşı mücadele ederken başarılı performansıyla da parmak ısırttı.

            Derbide 60 kez topla buluşan Gedson, 32 iki mücadelenin 23'ünden galip çıktı. 8 kez top kazanan Siyah-Beyazlı futbolcu, rakiplerine de 7 kez çalım attı. 3 hava topundan 1'ini kazanan Gedson, Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini topladı.

            Kara Kartal'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan ve Avrupa'dan çeşitli takımların transfer gündemine gelen 24 yaşındaki futbolcu için taraftarlar, "Süpermen Gedson" yorumlarını yaptı. Bu sezon toplam 32 maçta oynayan Gedson, 5 asist kaydetti.



                SELAMIMI İLETİR MİSİNİZ?
                Salih Uçan, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından A Spor aracılığıyla bir göndermede bulundu. Uçan, "Galatasaray'ın orta sahasının bizden daha iyi olduğunu söyleyenlere selamımı iletir misiniz?" dedi.

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                Haberler Spor Beşiktaş analiz ekibinin derbi için 50 saatlik çalışması fark yarattı!
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