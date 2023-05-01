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    • 01.05.2023 12:58
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    • 01.05.2023 12:58
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    Icardi 14 gole ulaştı!

    Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki 14. gol sevincini yaşadı.

    Icardi 14 gole ulaştı!
    Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 20. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica'nın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

    Yıldız futbolcu böylece Süper Lig'deki 14. gol sevincini yaşadı. Icardi ayrıca büyük maçlardaki gol yollarındaki etkinliğini bu müsabakada da sürdürdü. Arjantinli futbolcu Beşiktaş'a 2 maçta 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 1'er maçta 1'er gol kaydetti.

    Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.
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