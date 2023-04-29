Konyaspor Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Son dönemde çıkış yakalayan Konyaspor sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ev sahibi ekipte hedef zorlu rakibini sahasından puansız göndermek. Trabzonspor ise yeni hocası Bjelica ile 3 puana uzanmak istiyor.

Konyaspor Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Konyaspor : Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

Trabzonspor : Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

44. RANDEVU



Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.