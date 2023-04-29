Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor.

İstanbulspor karşısında hayati 2 puan kaybeden Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Kanarya ise 2018 yılından bu yana kazanamadığı bu deplasmandan 3 puanla çıkmak istiyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Sivasspor : Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Fenerbahçe : İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Ferdi, Arao, İrfan Can, Arda, Valencia, Pedro.

KANARYA, 5 YILDIR SİVAS'TA KAZANAMIYOR



Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.



LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU SINIRDA



Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.



TÜRKİYE KUPASI'NDA DA RAKİPLER



İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda da eşleşti. İki maçlık eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ilk maç 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor'un ev sahipliğinde yapılacak.