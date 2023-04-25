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    Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada fırsatı elinin tersiyle itti

    Genç yıldızı Arda Güler’in attğı golle-r le 2-0’ı yakalayan Fenerbahçe, 57 ve 66’da Ethemi’nin golleriyle adeta şoka girdi. 71’de Joao Pedro ile bir kez daha öne geçen Kanarya, 90+6’da Eze’nin golüyle yıkıldı. Farkı 4’e indirme şansını kaçırdı.

    Tarihi hov’arda’lık

    F.Bahçe İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-Lacivertliler taraftarının da desteğiyle ilk dakikadan itibaren İstanbul kalesine yüklendi. 5. dakikada Szalai topu ağlara gönderdi ancak öncesinde hakem faulü tespit etti. 22'de Szalai'nin ceza sahası içindeki volesi üstten dışarı çıktı.



    KALECİDEN SEKTİ, AFFETMEDİ
    Fener 25'te golü buldu. Seri bir şekide ceza sahası içine giren Emre Mor'un sert şutunda top İstanbul kalecisi Alp Arda'dan döndü. Dönen topu Arda Güler tamamladı: 1-0



    VAR SONRASI 'PENALTI' DEDİ
    51'de Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. 53'te Eze'nin şutu Ferdi'nin eline çarpınca hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.



        VALENCİA'DAN PEDRO'YA ASİST
        Penaltıyı Ethemi gole çevirdi: 1-2... 66'da İstanbulspor beraberlik golünü attı. Ethemi'nin şutunda top Samet'e çarparak ağlarla buluştu: 2-2. 71'de Valencia'nın pasını kale önünde Joao Pedro tamamladı: 3-2... İstanbulspor 90+6'da Eze'nin golüyle beraberliği yakaladı. Fener büyük bir fırsatı kaçırdı.



        FENER'İN KALESİ DÜŞTÜ
        Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'nin Süper Lig'in alt sırada bulunan takımlarına karşı evinde oynadığı maçların sonucu dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler bu takımlardan Ümraniyespor ile ilk hafta maçında 3-3 berabere kalıp 2 puan bırakmıştı. Kanarya 13. haftada Giresun'u konuk ettiği maçı ise 2-1 kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler dün oynanan İstanbulspor maçında da sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı. Kanarya derbilerde de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yiyerek mağlup olmuştu.



        EMRE MOR CEZALI
        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Emre Mor, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, zorlu Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



            ARDA GÜLER'DEN JENERİKLİK GOL
            F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler'in, İstanbulspor maçında attığı ikinci golü tribünler uzun süre ayakta alkışladı. Ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atan genç yıldız her geçen gün futboluyla büyülüyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde iki farklı maçta (Kasımpaşa ve İstanbulspor) 2 gol atan en genç oyuncu Arda Güler.



            BİZİM İÇİN AĞIR BİR DARBE OLDU
            Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor" dedi. Portekizli teknik adam, "Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı. Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi" ifadelerini kullandı.



            KRALIN ASİSTİ YETMEDİ
            27 golle krallık yarışında zirvede bulunan Valencia dün Pedro'nun golünde asisti yapan isimdi. Yıldız isim son anlarda yenilen golün ardından büyük üzüntü yaşadı.



                JESUS'TAN BEŞLİ ROTASYON
                Fenerbahçe'de Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi ve İrfan Can'ın yerine Alioski, İsmail, Mert Hakan, Emre ve Pedro ilk 11'de forma giydi.

                KADIKÖY'DE ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ
                Kadınlar Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İstanbulspor maçı öncesi Ülker Stadı'nda taraftarı selamladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Avrupa şampiyonu olan takımı bağrına bastı.

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