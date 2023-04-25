Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada fırsatı elinin tersiyle itti

F.Bahçe İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-Lacivertliler taraftarının da desteğiyle ilk dakikadan itibaren İstanbul kalesine yüklendi. 5. dakikada Szalai topu ağlara gönderdi ancak öncesinde hakem faulü tespit etti. 22'de Szalai'nin ceza sahası içindeki volesi üstten dışarı çıktı.
KALECİDEN SEKTİ, AFFETMEDİ
Fener 25'te golü buldu. Seri bir şekide ceza sahası içine giren Emre Mor'un sert şutunda top İstanbul kalecisi Alp Arda'dan döndü. Dönen topu Arda Güler tamamladı: 1-0
VAR SONRASI 'PENALTI' DEDİ
51'de Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. 53'te Eze'nin şutu Ferdi'nin eline çarpınca hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.