Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta penaltı kaçıran Mauro Icardi ile kaleci Fernando Muslera'nın performansıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı;

"Icardi birçok penaltıyı gole çevirdi. Ona güveniyoruz. Sorumluluk aldı, topun başına geçti. Ama penaltıyı atamadı. Gol atmak kadar atamamak da var. Her zamanki gibi oyuncularımın arkasındayım. Oyuncularım hata da yanlış da yapacak. Ufak tefek hatalar olacak. Aynı şekilde Muslera ile ilgili de. Burada tercih meselesi, rakibin olduğu kalabalık yere maç oynandı. Burada bir top kaybı oldu. Oyuncularımın yaptığı hataların da arkasındayım. Haftaya daha iyisini ve güzelini yapacaklar. Bütün oyuncularıma destek vereceğim. Oyuncularım da bundan ders çıkaracak. Biz de ders çıkartacağız. Dünyanın en iyi oyuncuları hata yapabiliyor."

Karşılaşmaya santrfor olarak başlayan Nicolo Zaniolo'nun performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Tabi orijinal yeri değil. Daha önce doğrudan orada santrfor olarak oynamadı. Bugün onun da iyi niyetli bir şekilde oyun içerisinde gördüm. Aslında biraz şanslı olsa iki tane de gol atabilirdi. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.