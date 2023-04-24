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    • 24.04.2023 19:05
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    • 24.04.2023 19:05
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    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe İstanbulspor maçı öncesi Kanarya'nın 11'i de belli oldu...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

    Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

    Fenerbahçe İstanbulspor maçı öncesi Kanarya'nın 11'i de belli oldu...

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro

    İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze



    48. RANDEVU

    Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

    5 FUTBOLCU SINIRDA

    Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

    Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro'nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli gol umudu olacak.

    VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

    Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
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