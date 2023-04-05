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    • 05.04.2023 19:18
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    • 05.04.2023 19:18
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    Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam ediyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Lig lideri Galatasaray, kupada da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Başakşehir ise ligde alınan farklı mağlubiyetin rövanşını kupada almanın peşinde. Galatasaray Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılıların 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın 11’i belli oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam ediyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor.

    Lig lideri Galatasaray, kupada da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Başakşehir ise ligde alınan farklı mağlubiyetin rövanşını kupada almanın peşinde.

    Galatasaray Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılıların 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Galatasaray : Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

    Başakşehir :

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    KUPADA 2. RANDEVU

    Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

    LİGDE FARKLI SONUÇ

    Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
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