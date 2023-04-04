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    • 04.04.2023 19:23
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    • 04.04.2023 21:07
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    Ankaragücü - Trabzonspor A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Çeyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Fırtına'da hedef, zorlu deplasmandan turla çıkmak. Ev sahibi ise Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da kupanın dışına itmek istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Çeyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

    Fırtına'da hedef, zorlu deplasmandan turla çıkmak. Ev sahibi ise Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da kupanın dışına itmek istiyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

    Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez


    TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ | VİDEO İZLE


    TEK HEDEF KUPA KALDI
    Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.

    10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

    Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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