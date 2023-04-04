Ankaragücü - Trabzonspor A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Çeyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Fırtına'da hedef, zorlu deplasmandan turla çıkmak. Ev sahibi ise Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da kupanın dışına itmek istiyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe
Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez
TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ | VİDEO İZLE
TEK HEDEF KUPA KALDI
Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.
10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR
Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.