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    Zirvenin efendisi! Galatasaray zirve yolundaki rakiplerine karşı farkını ortaya koydu

    Cimbom, Süper Lig’deki ezeli rakiplerinin yanı sıra ilk 5’te yer alan takımlarla oynadığı 7 maçın 5’ini kazandı. Aslan, yediği golün 8 katını rakip ağlara yolladı.

    Zirvenin efendisi
    ADANA Demir'i 2-0 yenen Galatasaray, 63 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.
    Cimbom, ezeli rakipleri ve ligin ilk 5 sırası içinde yer alan takımlara karşı başarılı bir performans sergileyip dikkatleri çekti.

    7 MAÇTA 5 GALİBİYET
    OKAN     Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerken, Beşiktaş karşısında ise evinde 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

    Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Aslan, taraftarı önünde Karadeniz ekibini 2-1 mağlup etti. Başakşehir karşısında 7-0 galip gelen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demir'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Buruk ve ekibi evinde ise 2-0 ile güldü.

    8 KATI GOL ATTI
    Söz konusu 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Cimbom, kalesinde 2 gol görürken rakip ağları 16 kez sarstı. Bu süreçte Icardi 4 gol ve 4 asist, Kerem 4 golle öne çıktı.



    'LALE ORTA İSTİFA' ÇAĞRISI
    G.SARAY, F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrası twitterdan açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajıyla MHK Başkanı'nı istifaya davet etti.

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    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
    Haberler Spor Zirvenin efendisi! Galatasaray zirve yolundaki rakiplerine karşı farkını ortaya koydu
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