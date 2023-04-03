Zirvenin efendisi! Galatasaray zirve yolundaki rakiplerine karşı farkını ortaya koydu

ADANA Demir'i 2-0 yenen Galatasaray, 63 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.
Cimbom, ezeli rakipleri ve ligin ilk 5 sırası içinde yer alan takımlara karşı başarılı bir performans sergileyip dikkatleri çekti.
7 MAÇTA 5 GALİBİYET
OKAN Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerken, Beşiktaş karşısında ise evinde 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Aslan, taraftarı önünde Karadeniz ekibini 2-1 mağlup etti. Başakşehir karşısında 7-0 galip gelen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demir'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Buruk ve ekibi evinde ise 2-0 ile güldü.
8 KATI GOL ATTI
Söz konusu 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Cimbom, kalesinde 2 gol görürken rakip ağları 16 kez sarstı. Bu süreçte Icardi 4 gol ve 4 asist, Kerem 4 golle öne çıktı.
'LALE ORTA İSTİFA' ÇAĞRISI
G.SARAY, F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrası twitterdan açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajıyla MHK Başkanı'nı istifaya davet etti.
Cimbom, ezeli rakipleri ve ligin ilk 5 sırası içinde yer alan takımlara karşı başarılı bir performans sergileyip dikkatleri çekti.
7 MAÇTA 5 GALİBİYET
OKAN Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerken, Beşiktaş karşısında ise evinde 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Aslan, taraftarı önünde Karadeniz ekibini 2-1 mağlup etti. Başakşehir karşısında 7-0 galip gelen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demir'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Buruk ve ekibi evinde ise 2-0 ile güldü.
8 KATI GOL ATTI
Söz konusu 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Cimbom, kalesinde 2 gol görürken rakip ağları 16 kez sarstı. Bu süreçte Icardi 4 gol ve 4 asist, Kerem 4 golle öne çıktı.
'LALE ORTA İSTİFA' ÇAĞRISI
G.SARAY, F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrası twitterdan açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajıyla MHK Başkanı'nı istifaya davet etti.