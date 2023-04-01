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    • 01.04.2023 14:57
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    Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başladı. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fırtına, Orhan Ak yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kayserispor cephesi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başladı. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

    Fırtına, Orhan Ak yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kayserispor cephesi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

    Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.

    Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.

    TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

    Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemiyor. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmenin peşinde.

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