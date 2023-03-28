Türkiye’nin 11’i belli oldu!

EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor.

İlk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, sahasında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Millilerimizde hedef zorlu maçtan da galip ayrılıp 2'de 2 yapmak.

Türkiye Hırvatistan maçı öncesi 11'imiz de belli oldu.

İLK 11'LER



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.

Hırvatistan:

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te TRT1'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA BURSA'DA

A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkıyor. Milli takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynayacak.