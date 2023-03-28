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    • Spor
    • 28.03.2023 22:25
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    • 28.03.2023 22:36
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    Türkiye Hırvatistan maçı öncesi depremzedeler için koreografi

    Türkiye ile Hırvatistan maçı öncesinde stadyumda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar unutulmadı.

    takvim.com.tr
    Bursa’da depremzedeler için koreografi
    2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.

    Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.
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