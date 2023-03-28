TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TRT 1 CANLI YAYIN İZLE!

Türkiye - Hırvatistan maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maçı izlemek isteyenler link arayışına girdi. İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız ve Hırvatistan maçını canlı izleme seçeneği! Bedava kesintisiz, şifresiz...
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Mert, Zeki, Ferdi, Çağlar, Merih, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Enes, Kerem
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Türkiye - Hırvatistan maçını canlı izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
11. RANDEVU
Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.
MİLLİLERİN 614. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.