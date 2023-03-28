Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.03.2023 19:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2023 19:18
    ABONE OL

    TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TRT 1 CANLI YAYIN İZLE!

    EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan Türkiye - Hırvatistan maçı ile devam ediyor. Türkiye ile Hırvatistan bu akşam Bursa'da kozlarını paylaşacak. Maçı kaçırmadan, canlı, kesintisiz, full, HD izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Türkiye - Hırvatistan canlı maç izleme seçeneği! Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TRT 1 CANLI YAYIN İZLE!

    TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI MAÇ İZLE!

    Türkiye - Hırvatistan maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maçı izlemek isteyenler link arayışına girdi. İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız ve Hırvatistan maçını canlı izleme seçeneği! Bedava kesintisiz, şifresiz...

    TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

    Türkiye: Mert, Zeki, Ferdi, Çağlar, Merih, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Enes, Kerem

    TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Türkiye - Hırvatistan maçını canlı izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

    11. RANDEVU

    Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

    MİLLİLERİN 614. MAÇI

    A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

        STEFAN KUNTZ İLE 16. KARŞILAŞMA

        Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

        A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA BURSA'DA

        A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkacak. Milli takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynayacak.

        ANDREAS EKBERG DÜDÜK ÇALACAK

        Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
        Haberler Spor TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TRT 1 CANLI YAYIN İZLE!
            loading
            SON DAKİKA