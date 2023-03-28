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    • 28.03.2023 20:22
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    • 28.03.2023 21:44
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    Türkiye - Hırvatistan | CANLI

    EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor. İlk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, sahasında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Millilerimizde hedef zorlu maçtan da galip ayrılıp 2'de 2 yapmak. Türkiye Hırvatistan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Türkiye - Hırvatistan | CANLI

    EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor.

    İlk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, sahasında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Millilerimizde hedef zorlu maçtan da galip ayrılıp 2'de 2 yapmak.

    Türkiye Hırvatistan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.

    Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

    A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA BURSA'DA

    A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkıyor. Milli takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynuyor.

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