Türkiye’nin 11’i belli oldu!

EURO 2024 elemelerinde heyecan başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Almanya yolunda gruptaki ilk maçına Ermenistan deplasmanında çıkıyor.

Millilerimizde tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp, Hırvatistan maçı öncesi gruba galibiyetle başlamak. Ermenistan - Türkiye maçı öncesi ilk 11'imiz de belli oldu.

İLK 11'LER



Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

TÜRKİYE: Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Onur, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Enes, Cenk.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2



A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.



STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA



Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.