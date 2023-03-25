Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri ERMENİSTAN-TÜRKİYE maçı kesintisiz, şifresiz, Youtube, 4K CANLI YAYIN İZLE!

STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA
Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK
Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.