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    • Spor
    • 25.03.2023 18:28
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    • 25.03.2023 18:53
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    Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri ERMENİSTAN-TÜRKİYE maçı kesintisiz, şifresiz, Youtube, 4K CANLI YAYIN İZLE!

    Ermenistan Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım ilk maçına çıkıyor. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdük çalacağı karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimler forma giyecek. Abdülkerim Bardakçı'nın ise baş ağrısı sebebiyle kadroda yer almayacağı biliniyor. İşte Ermenistan Türkiye maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr

        ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

        A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

        3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

        UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

        STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

        Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

        JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK

        Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2023

        25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

        28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

        16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

        19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

        08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

        12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

        15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

        21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye
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        Haberler Spor Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri ERMENİSTAN-TÜRKİYE maçı kesintisiz, şifresiz, Youtube, 4K CANLI YAYIN İZLE!
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