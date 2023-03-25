Ermenistan Türkiye maçı CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri ERMENİSTAN-TÜRKİYE maçı kesintisiz, şifresiz, Youtube, 4K CANLI YAYIN İZLE!

ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.