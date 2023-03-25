Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.03.2023 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 20:50
    ABONE OL

    Ermenistan - Türkiye | CANLI

    EURO 2024 elemelerinde heyecan başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Almanya yolunda gruptaki ilk maçına Ermenistan deplasmanında çıkıyor. Millilerimizde tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp, Hırvatistan maçı öncesi gruba galibiyetle başlamak. Ermenistan - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Ermenistan - Türkiye | CANLI

    EURO 2024 elemelerinde heyecan başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Almanya yolunda gruptaki ilk maçına Ermenistan deplasmanında çıkıyor.

    Millilerimizde tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp, Hırvatistan maçı öncesi gruba galibiyetle başlamak.

    Ermenistan - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

    TÜRKİYE: Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Onur, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Enes, Cenk.

    ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

    A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

    STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

    Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Anca 100 bin
    Haberler Spor Ermenistan - Türkiye | CANLI
        loading
        SON DAKİKA