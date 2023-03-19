Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Maç saati yaklaşırken Fenerbahçe'nin 11'leri de belli oldu. Bu göre bu akşam sarı lacivertli takımda Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia forma giyecek. İşte ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Son dakika... Heyecanla beklenen Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar (bu akşam) saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Alanyaspor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
MAÇIN 11'LERİ!
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia
FENERBAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.