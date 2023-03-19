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    • Spor
    • 19.03.2023 18:20
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    • 19.03.2023 19:01
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    ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    Alanyaspor Fenerbahçe maçına az bir süre kala canlı yayın izleme seçenekleri sıkça araştırılmaya başlandı. Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? Alanyaspor Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE!

    Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Maç saati yaklaşırken Fenerbahçe'nin 11'leri de belli oldu. Bu göre bu akşam sarı lacivertli takımda Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia forma giyecek. İşte ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Son dakika... Heyecanla beklenen Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar (bu akşam) saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    Alanyaspor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    MAÇIN 11'LERİ!

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia

    FENERBAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

    Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

        KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

        23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

        Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.
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        Haberler Spor ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
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