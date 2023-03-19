Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Maç saati yaklaşırken Fenerbahçe'nin 11'leri de belli oldu. Bu göre bu akşam sarı lacivertli takımda Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia forma giyecek. İşte ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...