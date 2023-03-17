Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme yolları araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın 11'leri belli oldu. Buna göre Sarı kırmızılılar, Mertens ve Nelsson gibi yıldızlarından yoksun şekilde maça çıkacak. İşte Konyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Merakla ve heyecanla beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma (bugün) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.
SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI
Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.