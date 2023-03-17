Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme yolları araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın 11'leri belli oldu. Buna göre Sarı kırmızılılar, Mertens ve Nelsson gibi yıldızlarından yoksun şekilde maça çıkacak. İşte Konyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...