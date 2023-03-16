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    • Spor
    • 16.03.2023 18:04
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    • 16.03.2023 18:04
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    Fenerbahçe Sevilla maçı 1 TL'ye CANLI İZLE 📺 16 Mart 2023 EXXEN SEVİLLA maçı 4K, şifresiz, bedava, donmadan, kesintisiz EXXEN SPOR TV canlı yayın...

    Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN üzerinden canlı olarak verilecek. Taraftarlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında 'Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle' yer alıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde heyecan dorukta. İşte EXXEN Fenerbahçe Sevilla maçı canlı yayını ve tüm detaylar...

    Fenerbahçe Sevilla maçı bedava canlı yayın izle

    Fenerbahçe Sevilla maçı EZZEN TV canlı izle! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. İşte EXXEN TV Fenerbahçe Sevilla maçı canlı yayını...

    EXXEN 7 GÜN 1 TL DENEME ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

    EXXEN tarafından sunulan 7 gün 1 TL aboneliğini alarak 1 hafta boyunca deneyebilirsiniz. Fakat birçok kişi haftalık deneme paketinin iptal edilmesine rağmen hesaptan 69 TL çekildiğine dair şikayetlerde bulunuyor. Bu durumda EXXEN deneme üyeliğinin yanında aylık üyeliği de otomatik olarak başlatıyor olabilir.

    EZZEN ÜYELİK PAKETLERİ 2023

    Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.

    Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor. Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor. Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor.

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        FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

        MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

            MUHTEMEL 11'LER

            Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

            Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir

            PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

            Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

            OOSTERWOLDE İLK KEZ

            Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

                F.BAHÇE'NİN TUR İÇİN EN AZ 3 FARKLI GALİBİYET ALMASI LAZIM

                Sarı lacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek.

                Tabloya bakıldığında Fenerbahçe dezavantajlı gibi gözükse de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa Ligi'ndeki performansı camiayı umutlandırıyor.

                İLK MAÇTA EZDİK! ELEYEBİLİRİZ

                F.Bahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu, "İspanya'ya gidiyorsun, Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun. Aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" ifadelerini kullandı..

                2008'DE NE OLDU?

                Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.

                İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

                2009-10 Benfica-Marsilya
                2010-11 Benfica-PSG
                2012-13 Benfica-Bordeaux
                2013-14 Benfica-Tottenham
                2017-18 S. Lizbon- V. Plzen

                Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.
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                Haberler Spor ⚽ Fenerbahçe Sevilla maçı 1 TL'ye CANLI İZLE 📺 16 Mart 2023 EXXEN SEVİLLA maçı 4K, şifresiz, bedava, donmadan, kesintisiz EXXEN SPOR TV canlı yayın...
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