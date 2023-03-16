Fenerbahçe Sevilla maçı 1 TL'ye CANLI İZLE 📺 16 Mart 2023 EXXEN SEVİLLA maçı 4K, şifresiz, bedava, donmadan, kesintisiz EXXEN SPOR TV canlı yayın...

İLK MAÇTA EZDİK! ELEYEBİLİRİZ

F.Bahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu, "İspanya'ya gidiyorsun, Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun. Aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" ifadelerini kullandı..

2008'DE NE OLDU?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.