Fenerbahçe Sevilla maçı 1 TL'ye CANLI İZLE 📺 16 Mart 2023 EXXEN SEVİLLA maçı 4K, şifresiz, bedava, donmadan, kesintisiz EXXEN SPOR TV canlı yayın...

Fenerbahçe Sevilla maçı EZZEN TV canlı izle! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. İşte EXXEN TV Fenerbahçe Sevilla maçı canlı yayını...
EXXEN 7 GÜN 1 TL DENEME ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?
EXXEN tarafından sunulan 7 gün 1 TL aboneliğini alarak 1 hafta boyunca deneyebilirsiniz. Fakat birçok kişi haftalık deneme paketinin iptal edilmesine rağmen hesaptan 69 TL çekildiğine dair şikayetlerde bulunuyor. Bu durumda EXXEN deneme üyeliğinin yanında aylık üyeliği de otomatik olarak başlatıyor olabilir.
EZZEN ÜYELİK PAKETLERİ 2023
Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.
Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor. Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor. Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor.