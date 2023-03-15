Başakşehir - Gent 1-4 (ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, son 16 turunda Gent'i ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Gent maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR TUR PEŞİNDE
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmaya çalışacak. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Caner Erkin forma giyemeyecek.