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    • Spor
    • 12.03.2023 14:53
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    • 12.03.2023 15:59
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    Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da hedef, sahadan 3 puanla ayrılmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Trabzonspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

    Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da hedef, sahadan 3 puanla ayrılmak.

    Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

    Trabzonspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.

    A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba.

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