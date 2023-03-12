Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da hedef, sahadan 3 puanla ayrılmak.

Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Trabzonspor Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.

A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba.