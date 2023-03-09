UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Sevilla - Fenerbahçe maçı ile hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam (9 Mart 2023) İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak. Maça az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Peki Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bedava kesintisiz full nasıl izlenir? Sevilla Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresi mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia
SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe saat 23:00'da oynanacak. Maç Exxen'de şifreli olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİBİYET HEDEFLİYOR!
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.