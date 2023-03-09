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    • Spor
    • 09.03.2023 22:34
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    • 09.03.2023 22:34
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    SEVİLLA - FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bedava kesintisiz full! Maçın 11'leri...

    Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı bu akşam Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak. Fransız hakem François Letexier'in görev alacağı maç EXXEN'den canlı olacak yayınlanacak. Müsabakaya az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Peki Sevilla Fenerbahçe maçı canlı, şifresiz, bedava, kesintisiz, full nasıl izlenir? İşte Maçın 11'leri ve canlı maç izleme seçenekleri.

    SEVİLLA - FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Sevilla - Fenerbahçe maçı ile hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam (9 Mart 2023) İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak. Maça az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Peki Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bedava kesintisiz full nasıl izlenir? Sevilla Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresi mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

    SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

    Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia

    SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe saat 23:00'da oynanacak. Maç Exxen'de şifreli olarak yayınlanacak.

    FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİBİYET HEDEFLİYOR!

    İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.

        SEVILLA İLE 3. RANDEVU

        Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

        Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        KUPA 2'DE 135. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

        Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

        GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI
        Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.
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        Haberler Spor SEVİLLA - FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bedava kesintisiz full! Maçın 11'leri...
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