Sevilla - Fenerbahçe | CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Grubunu lider tamamlayan ve doğrudan adını son 16 turuna yazdıran Kanarya, Sevilla ile deplasmanda karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef tıpkı 2008 yılında olduğu gibi, Sevilla'yı kupanın dışına itmek için İstanbul'a avantajlı skorla dönmek.

Sevilla Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia.