Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Grubunu lider tamamlayan ve doğrudan adını son 16 turuna yazdıran Kanarya, Sevilla ile deplasmanda karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef tıpkı 2008 yılında olduğu gibi, Sevilla'yı kupanın dışına itmek için İstanbul'a avantajlı skorla dönmek.

Sevilla Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizin 11'i de belli oldu. İşte Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü 11...

İLK 11'LER



Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia.