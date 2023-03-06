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    Branco van den Boomen transferinde Galatasaray’a İtalyan rakip

    Galatasaray’da scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen’e İtalyan ekibi Lazio kancayı taktı.

    Cimbom’a İtalyan rakip
    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir taraftan da gelecek sezon için transfer hamleleri yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Fransa'da Toulouse forması giyen Branco van den Boomen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da rakip çıktı. Hollandalı orta saha oyun oyuncusu, merkez orta saha, 10 numara ve önlibero mevkilerinde oynayabiliyor.

    Ligue 1 ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuya İtalyan ekibi Lazio da talip oldu. Sarı-Kırmızılılar ile Serie A devi sezon sonunda bu transfer için karşı karşıya gelecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan futbolcu bu sezon Toulouse formasıyla 27 maçta 6 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. 1.88 boyundaki Boomen daha önce De Graafschap, FC Eindhoven, Willem, Heerenven ve Ajax takımlarında da forma giymişti.

    EN İYİ TEKLİF G.SARAY'DAN
    Hollandalı yıldız oyuncu için şu ana kadarki en iyi transfer teklifini Galatasaray'ın yaptığı biliniyor. Futbolcu, teklifi değerlendirme aşamasında.
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