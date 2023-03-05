Beşiktaş’ın 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak. Başkent ekibi de zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi siyah beyazlıların 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Salih Uçan; Redmond, Gedson, Cenk Tosun; Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan Akkan; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım; Diack, Pedrinho; Emre Kılınç, Zahid, Beridze; Ali Sowe.

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak ve Beinsports 1'den naklen yayınlanacak.