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    • Spor
    • 05.03.2023 17:58
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    • 05.03.2023 18:00
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    Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak. Başkent ekibi de zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi siyah beyazlıların 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    Siyah beyazlılarda hedef seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak. Başkent ekibi de zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

    Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi siyah beyazlıların 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Salih Uçan; Redmond, Gedson, Cenk Tosun; Aboubakar.

    Ankaragücü: Gökhan Akkan; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım; Diack, Pedrinho; Emre Kılınç, Zahid, Beridze; Ali Sowe.

    BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak ve Beinsports 1'den naklen yayınlanacak.

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