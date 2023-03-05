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    • Spor
    • 05.03.2023 18:28
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    • 05.03.2023 18:29
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    BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz bedava HD full! Maçın 11'leri...

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Ankaragücü maçı ile devam ediyor. Kritik maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Volkan Bayarslan yöneteceği Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş - Ankaragücü maçına az bir süre kala taraftarlar tarafından bir çok soru gündeme geldi. Bu akşam oynanacak maç içi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Peki Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı 11'leri belli oldu mu? BJK - Ankaragücü maçı canlı nasıl izlenir?

    BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Ankaragücü maçı bu akşam (5 Mart 2023) saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

    Beşiktaş: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Salih Uçan; Redmond, Gedson, Cenk Tosun; Aboubakar.

    Ankaragücü: Gökhan Akkan; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım; Diack, Pedrinho; Emre Kılınç, Zahid, Beridze; Ali Sowe.

    GHEZZAL SAKAT

    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

    Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.

        SEDAT AĞÇAY İLK KEZ

        Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı. MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
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        Haberler Spor BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz bedava HD full! Maçın 11'leri...
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