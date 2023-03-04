Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor cephesi de zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Trabzonspor Ümraniyespor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.
Ümraniyespor:
TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 16.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınalancak.