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    • Spor
    • 04.03.2023 14:52
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    • 04.03.2023 14:55
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    Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor cephesi de zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Ümraniyespor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

    Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor cephesi de zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

    Trabzonspor Ümraniyespor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

    Ümraniyespor:

    TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 16.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınalancak.

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